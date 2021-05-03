***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler99.687.500 1.332.049 -2.240.057 3.038.645 4.048.192 14.467.754 120.334.083 120.334.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler14.467.754 -14.467.754 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)216.966 3.442.401 3.659.367 3.659.367Dönem Karı (Zararı)3.442.401 3.442.401 3.442.401Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)216.966 216.966 216.966Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkılarıışında Kalanlar) Artış (Azalış)[10] 6.133.718 5.151.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.078.830 -935.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-40.078.830 -935.269Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları57.500.010 98.831.474Ödenen TemettülerVergi İadeleri (Ödemeleri)[11] -3.246.299 269.392Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.441.084 -3.472.417Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[12, 13] 743.500 1.155.115Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri743.500 1.155.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[12, 13] -2.184.584 -4.627.532Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.184.584 -4.627.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.178.021 -112.590.220Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -48.178.021 -112.590.220Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.178.021 -112.590.220YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.634.606 -16.961.771NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.634.606 -16.961.771DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.707.067 47.558.731DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ70.341.673 30.596.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[3] 70.341.673 65.707.067Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar[6] 100.602.706 135.239.274İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar100.602.706 135.239.274Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 534.007 562.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar534.007 562.895Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar[9] 97.119.937 168.122.972Peşin Ödenmiş Giderler[10] 3.815.011 5.809.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.815.011 5.809.585Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[11] 81.479 5.913.824Diğer Dönen Varlıklar[14] 301.032 230.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar301.032 230.143ARA TOPLAM272.795.845 381.585.760TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR272.795.845 381.585.760DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.000 1.000Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar[8] 185.338 185.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar185.338 185.338Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar[12] 19.662.916 18.376.177Arazi ve Arsalar350.021 350.021Tesis, Makine ve Cihazlar665.277 665.277Mobilya ve Demirbaşlar1.655.399 1.635.309Özel Maliyetler3.259.437 3.246.437Yapılmakta Olan Yatırımlar15.971.340 14.328.149Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar922.458 1.124.007Diğer Maddi Duran Varlıklar-3.161.016 -2.973.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar[13] 411.180 458.375Diğer Haklar31.567 31.567Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar379.613 426.808Peşin Ödenmiş Giderler[10] 5.914.778 3.635.575İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.914.778 3.635.575Ertelenmiş Vergi Varlığı[11] 1.005.682 1.692.036Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.180.894 24.348.501TOPLAM VARLIKLAR299.976.739 405.934.261KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[4] 0 3.000.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.000.000Banka Kredileri0 3.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.612.503 4.143.284İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.612.503 4.143.284Banka Kredileri[4] 7.612.503 4.143.284Diğer Finansal Yükümlülükler9.638 44.187.009Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler[5] 9.638 44.187.009Ticari Borçlar[6] 100.315.386 132.884.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar100.315.386 132.884.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[7] 565.808 33.125Diğer Borçlar1.007.172 967.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar[8] 1.007.172 967.221Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.551.431 8.417.713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[10] 14.551.431 8.417.713Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[11] 666.631 9.745.275Kısa Vadeli Karşılıklar[16] 517.462 403.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar478.962 365.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar38.500 38.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.447.179 40.078.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[15] 15.447.179 40.078.830ARA TOPLAM140.693.210 243.860.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.693.210 243.860.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.405.116 5.879.837İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.405.116 5.879.837Banka Kredileri[4] 1.405.116 5.879.837Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[16] 1.650.420 1.244.285Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.055.536 7.124.122TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER143.748.746 250.984.562ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.227.993 154.949.699Ödenmiş Sermaye[18] 99.687.500 99.687.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[19] 1.332.049 1.332.049Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.447.102 -2.145.348Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.447.102 -2.145.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[20] -2.447.102 -2.145.348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.848.272 3.848.272Yasal Yedekler[21] 3.848.272 3.848.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[22] 52.227.226 14.479.701Net Dönem Karı veya Zararı1.580.048 37.747.525TOPLAM ÖZKAYNAKLAR156.227.993 154.949.699TOPLAM KAYNAKLAR299.976.739 405.934.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[23] 306.749.242 191.074.313Satışların Maliyeti[23] -300.141.769 -182.191.232TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.607.473 8.883.081Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)6.607.473 8.883.081Genel Yönetim Giderleri[24] -2.816.321 -3.039.852Pazarlama Giderleri[25] -2.648.559 -2.097.987Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[26] 731.047 980.076Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[26] -166.643 -165.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.706.997 4.559.984FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.706.997 4.559.984Finansman Gelirleri[27] 1.858.405 796.643Finansman Giderleri[27] -556.930 -864.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.008.472 4.491.762Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[11] -1.428.424 -1.049.361Dönem Vergi (Gideri) Geliri-666.631 -1.133.211Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-761.793 83.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.580.048 3.442.401DÖNEM KARI (ZARARI)1.580.048 3.442.401Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.580.048 3.442.401Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-301.754 216.966Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[16] -377.193 271.207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.439 -54.241Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[11] 75.439 -54.241Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-301.754 216.966TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.278.294 3.659.367Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.278.294 3.659.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934215BIST