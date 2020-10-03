***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk dokuz aylık dönemine bakıldığında"Peugeot marka satışlarında, Türkiye ikincisi olduk ve Peugeot Türkiye'nin sattığı her 12 araçtan 1 adedini biz sattık"Peugeot Türkiye 2020 senesi ilk dokuz ayında toplam 25.764 adet satış ile toplam 493.621 adetli Türkiye pazarında %5,22 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 25.764 adet satışın 2.119 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %8,22 büyüklüğe ulaşılmıştır."Opel marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk ve Opel Türkiye'nin sattığı her 10 araçtan 1 adedini biz sattık"Opel Türkiye 2020 senesi ilk dokuz ayında toplam 23.129 adet satış ile toplam 493.621 adetli Türkiye pazarında %4,69 luk paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan 23.129 adet satışın 2.156 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %9,32 büyüklüğe ulaşılmıştır."Citroen marka satışlarında, Türkiye ikincisi olduk, Citroen Türkiye'nin sattığı her 15 araçtan 1 adedini biz sattık"Citroen Türkiye 2020 senesi ilk dokuz ayında 17.407 adet satış ile toplam 493.621 adetli Türkiye pazarında % 3,53 lük paya sahiptir,Citroen Türkiye toplam satışı olan 17.407 adet satışın 1.159 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 6,65 büyüklüğe ulaşılmıştır.Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878136BIST