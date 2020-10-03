Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

03.10.2020 14:59
GÜNCEL HABERLER



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk dokuz aylık dönemine bakıldığında
"Peugeot marka satışlarında, Türkiye ikincisi olduk ve Peugeot Türkiye'nin sattığı her 12 araçtan 1 adedini biz sattık"
Peugeot Türkiye 2020 senesi ilk dokuz ayında toplam  25.764 adet satış ile toplam 493.621 adetli Türkiye pazarında %5,22 lik paya sahiptir,
Peugeot Türkiye  toplam satışı olan 25.764 adet satışın 2.119 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %8,22 büyüklüğe ulaşılmıştır.
"Opel marka satışlarında, Türkiye birincisi olduk ve Opel Türkiye'nin sattığı her 10 araçtan 1 adedini biz sattık"
Opel Türkiye 2020 senesi ilk dokuz ayında toplam 23.129 adet satış ile toplam 493.621  adetli Türkiye pazarında %4,69 luk paya sahiptir,
Opel Türkiye toplam satışı olan  23.129 adet satışın 2.156  adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %9,32 büyüklüğe ulaşılmıştır.
 
"Citroen marka satışlarında, Türkiye ikincisi olduk, Citroen Türkiye'nin sattığı her 15 araçtan 1 adedini biz sattık"
Citroen Türkiye 2020 senesi ilk dokuz ayında 17.407 adet satış ile toplam 493.621 adetli Türkiye pazarında % 3,53 lük paya sahiptir,
Citroen Türkiye toplam satışı olan 17.407 adet satışın 1.159 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 6,65 büyüklüğe ulaşılmıştır.
Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878136


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.145
Değişim :  0,13% |  1,52
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.150 En Düşük
1.138
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 9,02 142.734.607 % 10,00  
NIBAS 29,70 3.257.319 % 10,00  
ALCAR 143,00 62.711.239 % 10,00  
MERKO 14,52 166.618.522 % 10,00  
MRSHL 410,30 15.535.226 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7593 7,7639 % 0,23  
Euro 9,0971 9,1236 % 0,28  
Sterlin 10,0250 10,0753 % 0,79  
Frank 8,4079 8,4585 % 0,16  
Riyal 2,0658 2,0761 % 0,38  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.900 -6,65  
Altın Gr. 475 475 0,41  
Cumhuriyet 3.143 3.190 0,00  
Tam 3.129 3.208 3,37  
Yarım 1.512 1.552 1,63  
Çeyrek 758 776 0,81  
Gümüş.Ons 23,68 23,72 -0,10  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,01  
B. Petrol 39,13 39,13 -1,80  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru