BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk on aylık dönemine bakıldığındaPeugeot Türkiye 2020 senesi ilk on ayında toplam 32.467 adet satış ile toplam 588.354 adetli Türkiye pazarında % 5,52 lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye toplam satışı olan 32.467 adet satışın 2.955 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,10 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.Opel Türkiye 2020 senesi ilk on ayında toplam 27.580 adet satış ile toplam 588.354 adetli Türkiye pazarında % 4,69 luk paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan 27.580 adet satışın 2.619 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,50 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.Citroen Türkiye 2020 senesi ilk on ayında 20.840 adet satış ile toplam 588.354 adetli Türkiye pazarında % 3,54 lük paya sahiptir,Citroen Türkiye toplam satışı olan 20.840 adet satışın 1.701 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 8,16 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye ikincisi olmuştur.Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.