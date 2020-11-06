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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

06.11.2020 18:43
GÜNCEL HABERLER



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk on aylık dönemine bakıldığında
Peugeot Türkiye 2020 senesi ilk on ayında toplam  32.467 adet satış ile toplam 588.354 adetli Türkiye pazarında % 5,52 lik paya sahiptir,
Peugeot Türkiye  toplam satışı olan 32.467 adet satışın 2.955 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,10  büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.
Opel Türkiye 2020 senesi ilk on ayında toplam 27.580 adet satış ile toplam 588.354  adetli Türkiye pazarında % 4,69 luk paya sahiptir,
Opel Türkiye toplam satışı olan  27.580 adet satışın 2.619  adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,50 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.
Citroen Türkiye 2020 senesi ilk on ayında 20.840 adet satış ile toplam 588.354 adetli Türkiye pazarında % 3,54 lük paya sahiptir,
Citroen Türkiye toplam satışı olan 20.840 adet satışın 1.701 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 8,16 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye ikincisi olmuştur.
Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.
 
                            
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886864


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Altın Gr. 533 533 5,64  
Cumhuriyet 3.566 3.620 94,00  
Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,42 25,45 0,06  
Gümüş Gr. 6,95 6,96 0,08  
B. Petrol 40,09 40,09 -0,84  
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