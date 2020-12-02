Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

02.12.2020 18:56



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk onbir aylık dönemine bakıldığında
Peugeot Türkiye 2020 senesi ilk onbir ayında toplam  37.028 adet satış ile toplam 668.495 adetli Türkiye pazarında % 5,54 lük paya sahiptir, Peugeot Türkiye toplam satışı olan 37.028 adet satışın 3.924 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 10,60  büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.
Opel Türkiye 2020 senesi ilk onbir ayında toplam 30.913 adet satış ile toplam 668.495  adetli Türkiye pazarında % 4,62 lik paya sahiptir, Opel Türkiye toplam satışı olan  30.913 adet satışın 2.843  adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %9,20 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.
Citroen Türkiye 2020 senesi ilk onbir ayında 24.742 adet satış ile toplam 668.495 adetli Türkiye pazarında % 3,70 lik paya sahiptir, Citroen Türkiye toplam satışı olan 24.742 adet satışın 2.234 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,03 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye ikincisi olmuştur.
Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891071


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.325
Değişim :  0,02% |  0,20
Açılış :  1.327  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.339 En Düşük
1.318
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALMAD 2,64 4.251.216 % 10,00  
TKNSA 14,67 490.778.004 % 9,97  
NIBAS 77,75 9.976.176 % 9,97  
AYES 12,46 990.104 % 9,97  
INVEO 31,80 44.845.266 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8778 7,8832 % 0,66  
Euro 9,5299 9,5406 % 0,90  
Sterlin 10,4831 10,5357 % 0,04  
Frank 8,7526 8,8053 % 0,98  
Riyal 2,0931 2,1036 % 0,56  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 11,87  
Altın Gr. 463 463 6,27  
Cumhuriyet 3.039 3.085 2,00  
Tam 3.026 3.105 5,65  
Yarım 1.463 1.502 2,74  
Çeyrek 734 751 1,36  
Gümüş.Ons 23,92 23,96 -0,06  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,02  
B. Petrol 48,46 48,46 1,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru