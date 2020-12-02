***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesi ilk onbir aylık dönemine bakıldığındaPeugeot Türkiye 2020 senesi ilk onbir ayında toplam 37.028 adet satış ile toplam 668.495 adetli Türkiye pazarında % 5,54 lük paya sahiptir, Peugeot Türkiye toplam satışı olan 37.028 adet satışın 3.924 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 10,60 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.Opel Türkiye 2020 senesi ilk onbir ayında toplam 30.913 adet satış ile toplam 668.495 adetli Türkiye pazarında % 4,62 lik paya sahiptir, Opel Türkiye toplam satışı olan 30.913 adet satışın 2.843 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %9,20 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.Citroen Türkiye 2020 senesi ilk onbir ayında 24.742 adet satış ile toplam 668.495 adetli Türkiye pazarında % 3,70 lik paya sahiptir, Citroen Türkiye toplam satışı olan 24.742 adet satışın 2.234 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,03 büyüklüğe ulaşılmıştır. Şirketimiz, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye ikincisi olmuştur.Bu rakamlar ışığında şirketimiz sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, daralan pazar koşullarına rağmen,yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891071BIST