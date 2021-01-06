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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

06.01.2021 19:05



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2020 senesine bakıldığında
Peugeot Türkiye 2020 senesinde toplam  43.674 adet satış ile toplam 772.788 adetli Türkiye pazarında % 5,65  lik paya sahiptir,Peugeot Türkiye  toplam satışı olan 43.674 adet satışın 4.334 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 9,92 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirketimiz, Peugeot Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.
Opel Türkiye 2020 senesinde toplam 34.296 adet satış ile toplam 772.788  adetli Türkiye pazarında % 4,44 lük paya sahiptir,Opel Türkiye toplam satışı olan  34.296 adet satışın 2.921  adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi %8,52 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirketimiz, Opel Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.
Citroen Türkiye 2020 senesinde 27.480 adet satış ile toplam 772.788 adetli Türkiye pazarında % 3,56 lık paya sahiptir,Citroen Türkiye toplam satışı olan 27.480 adet satışın 2.459 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 8,95 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Şirketimiz, Citroen Türkiye satışlarında Türkiye birincisi olmuştur.
Bu rakamlar ışığında, zorlu geçen 2020 yılı pazar koşullarına rağmen, şirketimiz  yüksek mesleki bilgi,etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerinin üstüne çıkmış,geleceğe emin adımlar ile ilerlemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897470


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OYAYO 9,24 7.147.714 % 10,00  
BRSAN 29,92 127.798.987 % 10,00  
FENER 33,66 518.761.622 % 10,00  
JANTS 441,30 161.960.471 % 10,00  
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Çeyrek 731 748 -12,27  
Gümüş.Ons 26,92 26,97 -0,66  
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