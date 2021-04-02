***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak 2021 senesi ilk üç aylık dönemine bakıldığındaPeugeot Türkiye 2021 senesi ilk üç ayında toplam 11.410 adet satış ile toplam 198.660 adetli Türkiye pazarında % 5,74 lük paya sahiptir, Peugeot Türkiye toplam satışı olan 11.410 adet satışın 467 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 4,09 lük büyüklüğe ulaşılmıştır.Opel Türkiye 2021 senesi ilk üç ayında toplam 7.702 adet satış ile toplam 198.660 adetli Türkiye pazarında %3,88 lik paya sahiptir, Opel Türkiye toplam satışı olan 7.702 adet satışın 535 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 6,95 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Citroen Türkiye 2021 senesi ilk üç ayında 7.290 adet satış ile toplam 198.660 adetli Türkiye pazarında %3,67 lik paya sahiptir, Citroen Türkiye toplam satışı olan 7.290 adet satışın 585 adedini Beyaz olarak gerçekleştirerek marka içi % 8,02 lik büyüklüğe ulaşılmıştır.Bu rakamlar ışığında şirketimiz, sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, yüksek mesleki bilgi, etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922956BIST