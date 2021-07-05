***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. olarak, Yetkili Satıcısı olduğumuz 5 markada2021 Haziran ayında toplam 1.368 Adet araç satılmış olup, marka dağılımları aşağıdaki gibidir.Peugeot 302 Adet, Citroen 212 Adet, Opel 254 Adet, Renault 312 Adet, Dacia 288 AdetBu şekilde 2021 ilk 6 aylık döneminde toplam 4.745 Adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.Sene sonuna kadar hedeflenen sıfır araç satış adetlerine, tedarikte bir sıkıntı olmaması durumunda rahatlıkla ulaşılacağı öngörülmektedir.2021 senesinin ilk yarısında yaşanan tedarik sıkıntılarına rağmen, 4.745 Adet sıfır araç satış ile, 2020 ilk yarısında yapılan toplam 3.474 Adet satış adetinin üzerine çıkılarak, adetsel % 36,59 lik gelişim sağladık.Gelişimin bir bölümü, Mayıs ortasında bünyemize eklemiş olduğumuz yeni iki marka olan Renault ve Dacia marka satışlarından gelmektedir.Bu rakamlar ışığında sene başında koymuş olduğu adetsel ve karlılık hedeflerine, yüksek mesleki bilgi, etkin pazarlama çalışmaları ve sahip olduğu geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile emin adımlar ile ilerlemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946353BIST