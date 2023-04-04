***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili satıcısı olduğumuz 5 markada 2023 yılı ilk çeyreğinde, toplam 2.815 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.30.yılımızı kutladığımız bu yılda, tecrübemiz ve yenilikçi iş yapma anlayışımızla birlikte, sektörde öncü ve lider konumumuzu ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131673BIST