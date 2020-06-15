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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2020 16:04
GÜNCEL HABERLER



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 21.05.2020
Genel Kurul Tarihi 15.06.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - İstifa sonucu boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, üye seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
9 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2020 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması
14 - Dilek ve görüşler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2019 Yılı Yapılan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 BEYAZ FİLO 2019 GK toplantı tutanağı taslağı.docx.pdf - Tutanak
EK: 2 BEYAZ FİLO 2019 GK Hazirun Cetveli.docx.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Haziran 2020 Tarihinde saat 14.30' da, Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851213


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Riyal 1,8222 1,8313 % 0,66  
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Cumhuriyet 2.469 2.483 -2,40  
Tam 2.533 2.552 -2,40  
Yarım 1.234 1.245 -1,20  
Çeyrek 619 623 -0,60  
Gümüş.Ons 17,26 17,30 -0,20  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,02  
B. Petrol 38,82 38,82 0,09  
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