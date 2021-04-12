***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Saati 14:45GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya – AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Esas sözleşme değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 BEYAZ FİLO 2020 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 BEYAZ FİLO 2020 İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926799BIST