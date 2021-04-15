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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2021 14:00



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul Saati 14:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya – Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Esas sözleşme değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir.


Ek Açıklamalar
12.04.2021 Tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul'u 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 15.04.2021 tarih 10310 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928431


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