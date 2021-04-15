***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 14:00
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 19.03.2021
Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul Saati 14:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya – Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi
3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,
4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Esas sözleşme değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir.
Ek Açıklamalar
12.04.2021 Tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul'u 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 15.04.2021 tarih 10310 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928431
BIST
14:041.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,44
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.406
14:048,1427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1524
En Düşük
8,0064
14:049,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0732
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7695
En Düşük
9,6004
14:04452,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,33
|Açılış
|: 452,66
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,82
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TRGYO
|3,85
|269.319.282
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|21.997
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.778.951
|% 9,93
|
|SAYAS
|29,90
|31.132.571
|% 7,86
|
|EMKEL
|2,23
|3.551.980
|% 7,21
|
|ITTFH
|2,34
|121.690.394
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.060.007
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.429
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|11.498.551
|% -9,95
|
|GARAN
|7,36
|3.291.125.962
|% 5,29
|
|EREGL
|18,23
|931.915.286
|% 4,05
|
|SASA
|47,14
|856.260.913
|% 1,29
|
|KRDMD
|7,74
|753.551.318
|% 4,59
|
|YKBNK
|2,19
|588.634.232
|% 1,86
|
|GARAN
|7,36
|3.291.125.962
|% 5,29
|
|YKBNK
|2,19
|588.634.232
|% 1,86
|
|TSKB
|1,35
|145.557.489
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,74
|753.551.318
|% 4,59
|
|AKBNK
|5,10
|462.100.380
|% 3,24
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1336
|8,1427
|% 0,89
|
|Euro
|9,7484
|9,7558
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,0724
|11,1279
|% -0,05
|
|Frank
|8,6999
|8,7523
|% -0,04
|
|Riyal
|2,1448
|2,1556
|% 0,03
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,60
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.037
|-5,00
|
|Tam
|2.977
|3.053
|-7,15
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-3,46
|
|Çeyrek
|722
|738
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,02
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,14
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 68 artarak (% 1.08 ) 1, 472
-
14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, YKBNK, TRKCM
-
14:16
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TRGYO, MMCAS
-
14:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, SASA
-
14:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 13, 710.00 milyon TL de