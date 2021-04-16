***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 19.03.2021Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Saati 14:45GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Birlik Mahallesi 441. Cadde No:1 Çankaya – AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi3 - Ana Sözleşmemizin 6. Maddesinin karar ekinde yer alan tadil metni kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülecek şekli ile değiştirilmesi,4 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Esas sözleşme değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2021Ek Açıklamalar12.04.2021 Tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul'u 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 15.04.2021 tarih 10310 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928715BIST