***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇUBUK V.D.Mali Tablonun Verilme Nedeni2020/4.Dönem Kurumlar Vergisi Geçici BeyannameMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi için geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ekte sunulmuştur. Sözkonusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910558BIST