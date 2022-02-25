***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteAnkara Kurumlar Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022Açıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ekte sunulmuştur. Sözkonusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004679BIST