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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

26.10.2021 09:50



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç belgesi 21.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972331


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MERIT 28,78 1.900.401 % 9,93  
HEDEF 2,59 1.358.354 % 9,75  
ERBOS 111,30 40.499.019 % 7,33  
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Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 -0,21  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 -0,07  
B. Petrol 85,11 85,11 -0,06  
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