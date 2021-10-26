***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç belgesi 21.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972331BIST