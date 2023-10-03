***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
03.10.2023 14:49
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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14.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde yurt içinde yapılması planlanan, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz, Kurul'un 29 Eylül 2023 tarih ve 57/1220 sayılı kararı ile ihraç tavanı 250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası) olarak onaylanmış olup SPK'nın 2023/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198943
BIST
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16:428.526
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 39,43
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4227,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4228,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0815
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:421.616,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.616,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:42
|TARKM
|493,00
|229.418.709
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,50
|8.523.661.040
|% -1,14
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EREGL
|45,00
|4.522.833.073
|% 0,49
|
|SISE
|56,90
|4.186.254.575
|% 2,06
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.097.424.450
|% -0,95
|
|ODAS
|13,87
|2.553.900.288
|% 4,21
|
|KATMR
|2,68
|428.384.004
|% 9,84
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4970
|27,5033
|% 0,20
|
|Euro
|28,8585
|28,8717
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,1397
|33,3059
|% 0,20
|
|Frank
|29,7190
|29,8980
|% -0,16
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,58
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.846
|10.939
|-1,00
|
|Yarım
|5.440
|5.486
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.743
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,65
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|0,05
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57ENSRI
Yüzde 4.63 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 346, 241 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ISCTR, HEKTS
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, GUBRF
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 45 artarak (% 0.28 ) 7, 436
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TARKM, CASA, NUHCM, BSOKE, VBTYZ, BFREN, CMBTN, EGEEN, SMART