***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde yurt içinde yapılması planlanan, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz, Kurul'un 29 Eylül 2023 tarih ve 57/1220 sayılı kararı ile ihraç tavanı 250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası) olarak onaylanmış olup SPK'nın 2023/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198943BIST