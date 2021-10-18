***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.10.2021 11:08
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil ihraç başvuru formu ve ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tahvil ihraç başvuru formu ve ihraç belgesi eklenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla, gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru formu ve ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971183
BIST
12:351.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
12:359,2871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
12:3510,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0379
|Açılış
|: 10,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
12:35526,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 526,41
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KSTUR
|265,10
|392.613
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.558.251
|% 9,97
|
|MERIT
|31,40
|25.910.519
|% 7,76
|
|PRKAB
|16,67
|75.197.597
|% 6,59
|
|DOBUR
|29,50
|2.975.566
|% 6,50
|
|KZBGY
|26,02
|101.196.194
|% -9,02
|
|BAYRK
|8,47
|24.733.006
|% -4,94
|
|ISBIR
|56,90
|128.765
|% -4,93
|
|BJKAS
|5,73
|38.451.593
|% -4,50
|
|LUKSK
|47,04
|11.878.040
|% -4,04
|
|GARAN
|8,84
|858.164.574
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,09
|531.934.255
|% 2,16
|
|SISE
|8,15
|451.711.139
|% 1,12
|
|THYAO
|14,44
|404.001.553
|% -1,37
|
|TUPRS
|127,20
|384.829.904
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,33
|314.028.784
|% -0,85
|
|GARAN
|8,84
|858.164.574
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,09
|531.934.255
|% 2,16
|
|TSKB
|1,20
|84.822.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|118.040.650
|% -0,53
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2831
|9,2855
|% 0,26
|
|Euro
|10,7565
|10,7618
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,6988
|12,7625
|% 0,04
|
|Frank
|9,9761
|10,0362
|% -0,18
|
|Riyal
|2,4664
|2,4788
|% 0,19
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-3,91
|
|Altın Gr.
|527
|527
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|10,00
|
|Tam
|3.464
|3.551
|13,54
|
|Yarım
|1.674
|1.718
|6,55
|
|Çeyrek
|840
|859
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,49
|