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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.10.2021 09:39



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil/Bono) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.10.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç belgesi 21.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BEYAZ FİLO İHRAÇ BELGESİ SPK ONAYLI.pdf
EK: 2 BEYAZ FİLO BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972330


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Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
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Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,05  
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