***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil/Bono) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.10.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.10.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç belgesi 21.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 BEYAZ FİLO İHRAÇ BELGESİ SPK ONAYLI.pdfEK: 2 BEYAZ FİLO BAŞVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972330BIST