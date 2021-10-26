***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.10.2021 09:39
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil/Bono) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç belgesi 21.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır.Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BEYAZ FİLO İHRAÇ BELGESİ SPK ONAYLI.pdf
EK: 2 BEYAZ FİLO BAŞVURU FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972330
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
0
En Düşük
0
18:059,5793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,5510
18:0511,1223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0149
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0919
18:05555,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,50
|Açılış
|: 555,45
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
554,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|KCHOL
|23,04
|690.890.836
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|KCHOL
|23,04
|690.890.836
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,00
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5757
|9,5822
|% -0,02
|
|Euro
|11,1162
|11,1269
|% -0,09
|
|Sterlin
|13,1420
|13,2080
|% -0,06
|
|Frank
|10,3537
|10,4161
|% -0,21
|
|Riyal
|2,5441
|2,5568
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,48
|
|Altın Gr.
|556
|557
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem