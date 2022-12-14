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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.12.2022 20:01
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 500.000.000-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiş ve bugün başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087398


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