***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 500.000.000-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi amacıyla gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar vermiş ve bugün başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087398BIST