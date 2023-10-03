***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil-Bono) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği gibi düzeltilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz, 500.000.000-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde yurt içinde yapılması planlanan, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuru, Kurul'un 29 Eylül 2023 tarih ve 57/1220 sayılı kararı ile ihraç tavanı 250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası) olacak şekilde onaylanmış olup SPK'nın 2023/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198942BIST