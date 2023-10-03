***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.10.2023 14:48
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil-Bono) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği gibi düzeltilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 500.000.000-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde yurt içinde yapılması planlanan, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuru, Kurul'un 29 Eylül 2023 tarih ve 57/1220 sayılı kararı ile ihraç tavanı 250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası) olacak şekilde onaylanmış olup SPK'nın 2023/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198942
BIST