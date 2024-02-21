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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.02.2024 19:47
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil-Bono) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği gibi düzeltilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025

Ek Açıklamalar
20 Aralık 2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde yurt içinde yapılması planlanan, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuru, Kurul'un 16 Şubat 2024 tarih ve 11/240 sayılı kararı ile ihraç tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) olarak onaylanmış olup SPK'nın 2024/11 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı İhracı İhraç Başvuru Formu .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251192


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