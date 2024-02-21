***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı (Tahvil-Bono) İhracı -Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği gibi düzeltilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025Ek Açıklamalar20 Aralık 2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde yurt içinde yapılması planlanan, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek, çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracına ilişkin, ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvuru, Kurul'un 16 Şubat 2024 tarih ve 11/240 sayılı kararı ile ihraç tavanı 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) olarak onaylanmış olup SPK'nın 2024/11 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Başvuru Formu ve onaylı İhraç Belgesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve eki.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı İhraç Başvuru Formu .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251192BIST