***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar dağıtım şekli nakit olarak düzeltilmiştir.Karar Tarihi 19.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 Peşin 0,0903321 9,03321 15 0,0767822 7,67822B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 Peşin 0,0903321 9,03321 15 0,0767822 7,67822Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 05.07.2021 05.07.2021 07.07.2021 06.07.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 0 0B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında• Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 36.019.953,61 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda• 12.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan şekli ile, 2020 yılı hesap dönemine ait olan 36.019.953,61 TL'lik dağıtılabilir dönem karının %25'ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL brüt, 7.654.240,14 TL'sının net pay başına brüt 0,09033 TL ve net 0,07678 TL olmak üzere ortaklarımıza nakit olarak dağıtılmasına,• Dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,• Nakit kar payının 05 Temmuz 2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 99.687.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.984.375Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 47.796.312 44.296.702,314. Vergiler ( - ) 10.048.787 9.745.274,515. Net Dönem Kârı 37.747.525 34.551.427,86. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.727.571,39 1.727.571,398. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.019.953,61 32.823.856,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.019.953,6111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.004.988,4* Nakit 9.004.988,4* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 27.014.965,21 23.818.868,0120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 9.936,54 0,11 0,09 9B Grubu 8.995.051,86 99,89 0,09 9,02824TOPLAM 9.004.988,4 100 0,09 9,02824Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur(**) Kar Payının 9.004.988,40 TL'sı cari yıl kazançlarından dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945514BIST