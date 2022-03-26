***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni AçıklamaKarar Tarihi 02.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 Peşin 0,1700000 17 10 0,1530000 15,3B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 Peşin 0,1700000 17 10 0,1530000 15,3Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 06.04.2022 06.04.2022 08.04.2022 07.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBFOK00022 0 0B Grubu, BEYAZ, TREBFOK00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda kar dağıtımı ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.Yapılan görüşme ve oylama sonucunda, dağıtılabilir dönem karı üzerinden- Brüt 16.946.875,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,- 1.196.250,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 18.292.012,83 TL'lik kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,- 9.687.500 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin hukuki durumuna bağlı olarak dağıtılması öngörülen temettünün, 16.946.875,00 TL brüt, 15.252.187,50 TL'sının net, pay başına brüt 0,17 TL ve net 0,1530 TL olmak üzere 06 Nisan 2022 tarihinden itibaren peşin olarak, nakden dağıtılmasına,katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 99.687.5002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.503.440,76* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 51.141.729 44.218.045,44. Vergiler ( - ) 13.089.115 11.868.522,015. Net Dönem Kârı 38.052.614 32.349.523,396. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.617.476,17 1.617.476,178. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.435.137,83 30.732.047,22Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 45.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.480.137,8311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 16.946.875* Nakit 16.946.875* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.196.250 1.196.25017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 18.292.012,83 21.448.416,3720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 16.830 0,05 0,153 15,3B Grubu 15.235.357,5 41,81 0,153 15,3TOPLAM 15.252.187,5 41,86 0,153 15,3Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzca hazırlanan ve 25.03.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerince onaylanan kar dağıtım tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013302BIST