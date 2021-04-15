***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2021 14:04
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde esas sözleşme değişikliği, 14.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928434
BIST
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|CEOEM
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|61.710.624
|% 9,83
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|Euro
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|% 0,52
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|Tam
|3.005
|3.083
|23,34
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|1.491
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|Çeyrek
|729
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|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
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