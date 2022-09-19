***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.09.2022 18:58
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu (TR) A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064115
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0962
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
18:05982,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,12
|Açılış
|: 982,35
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2810
|18,2948
|% 0,21
|
|Euro
|18,3261
|18,3507
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,8078
|20,9122
|% 0,10
|
|Frank
|18,8546
|18,9682
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8488
|4,8732
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-4,38
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.671
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.251
|3.299
|18,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG