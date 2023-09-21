***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirmesi sonucunda, şirketimiz Uzun Vadeli Ulusal Notu " A+ (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1 (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196728BIST