***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.08.2022 18:06
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 01.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10341 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050481
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1147
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.017,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.017,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.028.937
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|869.440
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.133.503
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.031.307
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|238.343.895
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.745.656
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.945.007
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.808.679
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.487.903
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|4.655.078
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.506.997.645
|% 2,18
|
|SISE
|23,04
|3.181.271.149
|% 5,59
|
|SASA
|46,52
|2.012.528.432
|% 4,59
|
|EKGYO
|3,13
|1.228.677.039
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.177.249.899
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,13
|1.228.677.039
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.177.249.899
|% 2,11
|
|ODAS
|3,90
|813.241.061
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,69
|304.441.724
|% -1,17
|
|SISE
|23,04
|3.181.271.149
|% 5,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9182
|17,9303
|% 0,10
|
|Euro
|18,4079
|18,4323
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,9468
|22,0568
|% 0,92
|
|Frank
|18,8061
|18,9194
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7589
|4,7828
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,22
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.802
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.314
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,29
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem