***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.01.2023 20:17
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 05.01.2023 tarihinde gönderilen E-18454353-100.06-14120 numaralı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094491
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0849
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7509
18:051.108,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -9,55
|Açılış
|: 1.108,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7605
|18,7701
|% 0,15
|
|Euro
|19,7767
|19,8071
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,3148
|22,4267
|% -0,97
|
|Frank
|19,9814
|20,1018
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9767
|5,0016
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-18,41
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-10,01
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.525
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.644
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|79,67
|79,67
|1,83
|
Seans Raporu
18:05
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