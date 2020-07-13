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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2020 20:07
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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Payları Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmekte olan Şirketimizin, Borsada satışa konu olmayan payları için Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında,her yıl ortaklarımız sermayenin %10'uyla sınırlı kalmak koşuluyla kendi payları oranında başvurmak suretiyle, Borsada satışa konu edilebilme statüsünü değiştirebilmektedir.
2020 yılı için ortaklarımız  Sayın Gürkan GENÇLER, Sayın Gökhan SAYGI, Sayın Osman Turgut FIRAT, Sayın Metin Ziya TANSU ve Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto.Tur.A.Ş. kendi paylarına düşen toplam 9.968.750 TL'lık paylarının statüsünü değiştirmek amacıyla şirketimize başvuruda bulunmuşlardır.
Ortaklarımız, paylarının statü değişikliğinin sadece hak kullanımı ile ilgili olduğunu, Borsada işlem yapılabilir hale gelmesi sonucunda bile, bu payların 1 yıl süre ile satmayacaklarını başvuru aşamasında bildirmişlerdir.
Bu başvuru ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli başvuru yapılmış olup, konuyla ilgili duyuru Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 13.07.2020 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859586


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5901 8,6332 % -0,52  
Frank 7,2568 7,3006 % -0,05  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 4,39  
Altın Gr. 398 398 1,15  
Cumhuriyet 2.587 2.607 2,40  
Tam 2.664 2.675 2,50  
Yarım 1.293 1.309 1,20  
Çeyrek 647 655 0,60  
Gümüş.Ons 19,09 19,14 0,40  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,10  
B. Petrol 42,44 42,44 -0,80  
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