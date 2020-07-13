***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 20:07
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmekte olan Şirketimizin, Borsada satışa konu olmayan payları için Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı kapsamında,her yıl ortaklarımız sermayenin %10'uyla sınırlı kalmak koşuluyla kendi payları oranında başvurmak suretiyle, Borsada satışa konu edilebilme statüsünü değiştirebilmektedir.
2020 yılı için ortaklarımız Sayın Gürkan GENÇLER, Sayın Gökhan SAYGI, Sayın Osman Turgut FIRAT, Sayın Metin Ziya TANSU ve Flap Kongre Toplantı Hiz.Oto.Tur.A.Ş. kendi paylarına düşen toplam 9.968.750 TL'lık paylarının statüsünü değiştirmek amacıyla şirketimize başvuruda bulunmuşlardır.
Ortaklarımız, paylarının statü değişikliğinin sadece hak kullanımı ile ilgili olduğunu, Borsada işlem yapılabilir hale gelmesi sonucunda bile, bu payların 1 yıl süre ile satmayacaklarını başvuru aşamasında bildirmişlerdir.
Bu başvuru ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli başvuru yapılmış olup, konuyla ilgili duyuru Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 13.07.2020 tarihinde yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859586
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8184
En Düşük
7,7554
18:05397,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,63
|Açılış
|: 397,59
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5901
|8,6332
|% -0,52
|
|Frank
|7,2568
|7,3006
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|4,39
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.607
|2,40
|
|Tam
|2.664
|2.675
|2,50
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,14
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,80
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de