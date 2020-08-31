***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi Asmalık Mevkii'nde, satın alınan arsa için Altıeylül Belediyesi'nden 6.494 m2 inşaat ruhsatı alınmış olup, inşaata başlanmıştır.Çevreci uygulamalarla geleceğe yatırım yapan şirketimiz, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve karbondioksit salınımını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.Doğa ile uyum içerisinde bir gelecek yaratma hedefi doğrultusunda çevreye ve yaşadığımız ekosisteme verilen zararı en aza indirmek adına, yapılacak bina güneş enerjisi sistemi ile enerji ihtiyacını karşılayacak altyapıda olup, karbon ayak izi olmayan, çevre dostu olarak tasarlanmıştır.Aralık 2020 sonunda bitmesi beklenen Plazada Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti ile 2.el araç satış faaliyetinde bulunulacaktır. Aynı zamanda PSA markası olan Eurorepar markası ile tüm marka model araçlara hizmet veren Universal servisi, ilaveten 1.000 m2 civarında kiralanabilir depo alanı, planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871879BIST