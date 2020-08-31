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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2020 19:00
GÜNCEL HABERLER



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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09.01.2020
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Daha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Kesirven Mahallesi Asmalık Mevkii'nde, satın alınan arsa için Altıeylül Belediyesi'nden 6.494 m2 inşaat ruhsatı alınmış olup, inşaata başlanmıştır.
Çevreci uygulamalarla geleceğe yatırım yapan şirketimiz, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve karbondioksit salınımını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.Doğa ile uyum içerisinde bir gelecek yaratma hedefi doğrultusunda çevreye ve yaşadığımız ekosisteme verilen zararı en aza indirmek adına, yapılacak bina güneş enerjisi sistemi  ile enerji ihtiyacını karşılayacak altyapıda olup, karbon ayak izi olmayan, çevre dostu olarak tasarlanmıştır.
Aralık 2020 sonunda bitmesi beklenen Plazada Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti ile 2.el araç satış faaliyetinde bulunulacaktır. Aynı zamanda PSA markası olan  Eurorepar  markası ile tüm marka model araçlara hizmet veren Universal servisi, ilaveten 1.000 m2 civarında kiralanabilir depo alanı, planlanmaktadır.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871879


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