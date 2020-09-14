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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2020 18:18
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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Beyaz Filo  otomotiv sektörünün her alanında aktif olmakla birlikte, önemi her geçen gün artan ve en dinamik alanlarından biri olan ikinci el pazarında kurumsal ve güvenilir marka misyonu ile yoluna devam etmektedir.
Beyaz Filo'nun tescilli açık artırma markası olan Beyaz Sistem Müzayede kurulduğu 2005 senesinden bu güne yaklaşık 160.000 adet ikinci el aracı satmayı başarmış ve gerisinde sıfır sorun, yüksek müşteri memnuniyeti ile faaliyet gösteren, profesyonel bir satış kanalı ve çözüm ortağı olmuştur.
Kurulduğu günden bu güne sektöre getirdiği yenilikler, sunduğu uzmanlık ve hizmet kalitesiyle farkını ortaya koyan Beyaz Sistem Müzayede 2008 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek, 37.000 m2'lik faaliyet merkezinde kesintisiz her hafta gerçekleşen müzayede yöntemi ile ikinci el araçları, her kesimden alıcısıyla buluşturmaya başlamış, sektörde yeniliğe imzasını atarak, öncü olmuştur.
Beyaz Sistem Müzayede elektronik ticaret ve dijital dönüşüme verdiği önem doğrultusunda, ikinci el araç satış alanında 2008 yılında başladığı fiziki açık artırma ile  satış kanalına, 2012 yılından itibaren www.beyazsistem.com  internet sitesi üzerinden online katılımı da ekleyerek, kurumsal kimliği ile güven, tecrübe ve avantajlı fiyatları Türkiye'nin her yerinden alıcısıyla buluşturmaya başlamıştır.
E-ticaretin öneminin sürekli arttığı son dönemde, online müzayede kanalının altyapısı ve içerik derinliğinin artırılması için çalışmalara daha da önem veren Beyaz Sistem Müzayede Türkiye'nin heryerinden ikinci el tüketicisine, doğru ekspertiz bilgisinin ışığında, güvenli bir şekilde, rekabetçi fiyatlar ile satınalma memnuniyetini önde tutarak, hizmet kalitesiyle profesyonel olarak sunmaya devam etmektedir.
Kurumsal kimliği ile yoluna devam eden şirketimiz  ilgili Bakanlığın 1 Eylül 2020 itibari ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte yaptığı düzenlemeyi memnuniyetle karşılamıştır. Bu düzenleme ile sektörün güvenli bir yapıya kavuşarak hızlı bir şekilde kayıt altına alınacağı, tüketici memnuniyetinin artaracağı ve kurumsaha pozitif bakmaktadır.
Değerli müşterilerimizin güveni ile 12 Eylül 2020 Cumartesi günü, gururla 1.000'nci açık artırmasını gerçekleştiren Beyaz Sistem Müzayede sektördeki kurumsal, güvenilir, yenilikçi yerini her zaman en üstte tutmayı hedefleyerek, teknoloji ve inovasyon alanındaki yatırımlarına devam edecektir.
   
                
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874991


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