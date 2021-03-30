***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 18:40
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Opel, Peugeot, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti ile 2.el araç satış faaliyeti Balıkesir'de bulunan mevcut plazada devam etmektedir. Daha önceden duyurusunu yapmış olduğumuz, Mart 2021 sonunda bitmesi planlanan yeni plaza inşaatı kış şartlarının zorlu geçmesi, Covid-19 salgınını önleme kapsamında hükümetimizin aldığı sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat kısıtlaması, mesai saatleri düzenlemesi gibi önlemler neticesinde, işgücü kaybı ve malzeme tedariğinde zorluklar yaşanmış, öngörülemeyen bu nedenler sonucunda plaza inşaatı belirtilen tarihe yetişmemiştir. Balıkesir'de yapımı süren yeni plazanın Mayıs 2021 ortasında bitmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921951
BIST
11:141.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
11:148,3148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,3100
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|Önceki Kapanış
|: 8,2800
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8,3986
En Düşük
8,2962
11:149,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0595
|Açılış
|: 9,7600
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9109
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En Yüksek
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|: 0,14%
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|Açılış
|: 452,08
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|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ALCAR
|412,60
|29.134.849
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.564.687
|% 9,99
|
|JANTS
|683,60
|10.057.123
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|9.232.155
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|DIRIT
|5,50
|66.050
|% -5,17
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,30
|235.018.123
|% 1,82
|
|SASA
|46,36
|234.258.705
|% 4,27
|
|FROTO
|193,90
|216.789.411
|% -1,92
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|SKBNK
|1,21
|125.847.150
|% 0,83
|
|GARAN
|6,78
|646.366.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|85.621.182
|% -0,52
|
|TSKB
|1,36
|42.534.564
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,07
|214.761.385
|% -0,14
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3249
|8,3304
|% 0,09
|
|Euro
|9,8064
|9,8337
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,4566
|11,5140
|% 0,38
|
|Frank
|8,8369
|8,8902
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2214
|2,2326
|% 0,31
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-0,78
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|64,37
|64,37
|0,20
|
Seans Raporu
11:12
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