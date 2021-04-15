***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 2021/08 sayılı kararınca Türk Ticaret Kanunu 367.maddesine göre oluşturduğumuz Yönetim Kurulu İç Yönergesine istinaden 12.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıllığına yönetim kuruluna seçilen üyelerden Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Gürkan GENÇLER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Gökhan SAYGI, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Osman Turgut FIRAT, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Metin Ziya TANSU, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Mehmet Levent ERDEMİR, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Cem ATALAY'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928447BIST