***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na göre hazırlanan finansal tablo ve raporları, bağlı ortaklık edinimi nedeniyle 2021 yılı ilk 6 aylık hesap dönemi ile müteakip dönemler için konsolide mali tablo düzenlenmeye başlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937612BIST