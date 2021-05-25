***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 25.05.2021 tarihli toplantısında 30 Nisan 2021 tarihinde istifa eden Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Metin Ziya TANSU ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Turgut FIRAT'ın istifalarının kabulüne,istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TTK 363.maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, şirket ortağı olmayan Sn.Murat Nadir Tansel SARAÇ ve şirket ortağı olmayan Sn.Metin ERSİN'in atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938059BIST