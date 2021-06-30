***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:08
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.06.2021 tarih 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 30.06.2021 tarihli istifa dilekçesi ile istifasını sunmuş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Cem ATALAY'ın, istifasının kabulüne, bir sonraki Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn.Mahmut Kaan DOĞAN'ın yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Sn.Cem ATALAY tarafından yerine getirilen komite üyelikleri görevlerinin de bu tarihten itibaren Sn.Mahmut Kaan DOĞAN tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945195
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