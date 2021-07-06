***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 18:06
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. daha önceki senelerde olduğu gibi, Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin şeçildiği ve yayımlandığı, Fortune 500 listesinde yer almıştır.
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde, geçen sene 395. sırada yer alan şirketimiz, bu sene 117 basamak birden yükselme başarısı göstererek 278. sırada yer almıştır.
Şirketimiz, gelecek senelerde de başarılarını sürdürerek, daha yukarı sıraları hedeflemektedir.
Kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947003
BIST
18:001.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,71
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:008,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6983
En Düşük
8,6270
18:0010,2862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0067
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:00504,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,21
|Açılış
|: 504,48
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.802.220
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.181.791
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|1.159.072
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|FADE
|21,98
|58.704.040
|% -6,94
|
|GARAN
|8,59
|1.513.168.981
|% -0,58
|
|THYAO
|13,89
|746.178.023
|% -1,63
|
|EREGL
|18,05
|502.061.309
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,21
|481.203.073
|% -0,90
|
|KOZAL
|110,40
|474.341.303
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,21
|481.203.073
|% -0,90
|
|GARAN
|8,59
|1.513.168.981
|% -0,58
|
|PEKGY
|1,33
|140.166.444
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|122.414.071
|% -0,78
|
|AKBNK
|5,38
|472.697.335
|% -1,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6947
|8,6983
|% 0,39
|
|Euro
|10,2803
|10,2862
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9574
|12,0174
|% -0,06
|
|Frank
|9,3669
|9,4233
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,23
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-1,94
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem