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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2021 18:06



***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. daha önceki senelerde olduğu gibi, Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin şeçildiği ve yayımlandığı, Fortune 500 listesinde yer almıştır.
Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde, geçen sene 395. sırada yer alan şirketimiz, bu sene 117 basamak birden yükselme başarısı göstererek 278. sırada yer almıştır.
Şirketimiz, gelecek senelerde de başarılarını sürdürerek, daha yukarı sıraları hedeflemektedir.
Kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947003


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