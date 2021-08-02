***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Balıkesir'deki plaza inşaatı tamamlanmış olup, yeni plazamıza taşınma işlemleri gerçekleşmiş, satış ve servis faaliyetine tam kapasite ile başlanmıştır.Groupe PSA Türkiye'nin Opel, Peugeot ve Citroen markalarının bir arada olduğu üçlü marka konseptinde mevcut plazaların dönüşümü ve yeni plazalar yapılmasını yönlendirmektedir. Balıkesir'de yer alan Plazamız, Groupe PSA'nın yeni vizyonu çerçevesinde, PSA Bayi Geliştirme Departmanı ile sıfırdan projelendirilen Türkiye'nin ilk ve tek plazasıdır.Çevreci uygulamalarla geleceğe yatırım yapan şirketimiz, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve karbondioksit salınımını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Doğa ile uyum içerisinde bir gelecek yaratma hedefi doğrultusunda çevreye ve yaşadığımız ekosisteme verilen zararı en aza indirmenin sorumluluğunda hareket etmekteyiz. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi sayesinde enerji ihtiyacının tamamını karşılayan yeni plaza binamız, karbon ayak izi olmayan çevre dostu örnek bir projedir.Yetkili satıcısı olduğumuz, Peugeot, Opel, Citroen markaları satış ve satış sonrası servis hizmeti ve 2.el araç satış faaliyetlerimize yeni plazamızda devam edilecektir.Satış ve satış sonrası operasyonlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti konusunda üst sıralarda yer alan şirketimiz, yeni yatıımlar ve bünyesine kattığı yeni markalarla otomotiv sektöründe lider olma yolunda hızla ilerlemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954036BIST