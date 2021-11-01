***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun, Şirket, İstabul Şubesi'nin Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi GİZ 2000 Plaza N7 K:11 D:44 Sarıyer / İSTANBUL adresine taşınmasına ilişkin kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Kasım 2021 tarih, 10441 sayısı ile ilan edilmiştir. Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973734BIST