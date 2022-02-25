***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, %100 oranında ortağı olduğu, Edirne Servis Otomotiv A.Ş.'nin sermayesinin 3.000.000,- TL'den 40.000.000,- TL çıkarılması kararı, bağlı ortaklığın 21.02.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'unda kabul edilerek, tescil işlemi yapılmıştır.Artırılan 37.000.000,-TL sermayenin, 1.200.000,-TL ‘si bağlı ortaklığın geçmiş yıllar karından karşılanmış,kalan 35.800.000,-TL'nin şirketimizce taahhüt edilmiştir.Taahhüt edilen kısımdan 8.950.000,-TL‘si şirketimizce peşin ödenmiş olup, kalan bedelin yasal süresi içerisinde ödenmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004666BIST