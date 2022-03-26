***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2022 11:17
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda, yönetim kurulunun daha önce atadığı üyeler onaylanmış olup yönetim kurulumuzun 25.03.2022 tarihli toplantısında, kendi aralarında yaptıkları görev dağılımında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Gürkan GENÇLER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan SAYGI, Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Nadir Tansel SARAÇ, Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin ERSİN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Levent ERDEMİR, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Kaan DOĞAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013304
BIST
18:052.176
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
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|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
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|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
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|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
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|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
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|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
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|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
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|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8357
|14,8723
|% 0,32
|
|Euro
|16,2596
|16,3539
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,4934
|19,5911
|% 0,07
|
|Frank
|15,8709
|15,9665
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9415
|3,9612
|% 0,10
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|18:05
|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,96
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|Altın Gr.
|932
|932
|-0,45
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|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
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|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
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|Gümüş.Ons
|25,50
|25,56
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|-0,04
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|B. Petrol
|119
|119
|0,27
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Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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