***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 09:23
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada 2022 yılı ilk yarısında, toplam 5.459 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.
Bu satış adeti ışığında, 29 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi iş yapma anlayışımızla birleştirerek sektörde öncü ve lider konumumuzu, ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041398
BIST
10:372.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,17
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.401
10:3716,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1419
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9681
En Düşük
16,7799
10:3717,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0647
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:37982,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,03
|Açılış
|: 982,81
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
983,47
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:37
|OYAYO
|10,00
|3.073.360
|% 5,15
|
|TETMT
|237,30
|3.033.574
|% 5,14
|
|GEDZA
|22,96
|14.127.604
|% 5,03
|
|RTALB
|6,69
|19.793.544
|% 4,69
|
|ORCAY
|17,28
|9.621.650
|% 4,41
|
|ULUSE
|207,00
|9.291.338
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,50
|3.767.076
|% -5,13
|
|MZHLD
|82,65
|2.047.569
|% -5,00
|
|THYAO
|47,58
|656.427.918
|% -0,21
|
|EREGL
|26,48
|315.566.808
|% 2,00
|
|KOZAL
|195,90
|257.715.243
|% -0,31
|
|SISE
|21,32
|206.263.912
|% 0,57
|
|KOZAA
|28,86
|201.953.629
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,82
|152.383.313
|% -0,35
|
|ODAS
|2,75
|92.706.040
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,29
|93.709.012
|% 0,23
|
|TSKB
|1,98
|38.990.088
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,91
|178.076.190
|% 2,25
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9575
|16,9681
|% 0,84
|
|Euro
|17,5846
|17,6015
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,3678
|20,4699
|% 0,41
|
|Frank
|17,5061
|17,6115
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4936
|4,5161
|% 0,61
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,18
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,17
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.555
|6.641
|15,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,11
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52MAKIM
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 14.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 266 adet işlem
-
10:51RTALB
Yüzde 5.63 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 995 adet işlem
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, HEKTS, KOZAL
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, KCHOL
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 49 artarak (% 0.30 ) 2, 139