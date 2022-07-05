***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 09:27
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada 2022 yılı ilk yarısında, toplam 5.459 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.
Bu satış adeti ışığında, 29 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi iş yapma anlayışımızla birleştirerek sektörde öncü ve lider konumumuzu, ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041400
BIST
10:022.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,39
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.418
10:0216,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0727
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8989
En Düşük
16,7799
10:0217,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:02981,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,52
|Açılış
|: 981,15
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
981,70
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:02
|AKFGY
|2,27
|5.737.013
|% 3,65
|
|BMSCH
|11,36
|1.899.008
|% 3,56
|
|LIDFA
|10,38
|1.004.579
|% 3,39
|
|BERA
|15,88
|41.956.258
|% 3,25
|
|HEKTS
|29,68
|41.674.195
|% 3,06
|
|ULUSE
|210,00
|2.149.726
|% -8,70
|
|CANTE
|38,10
|698.966
|% -4,75
|
|MZHLD
|85,05
|281.595
|% -2,24
|
|OYLUM
|2,62
|262.687
|% -1,87
|
|MAKIM
|14,95
|1.744.731
|% -1,52
|
|THYAO
|48,10
|172.402.587
|% 0,88
|
|EREGL
|26,46
|69.518.012
|% 1,93
|
|SISE
|21,32
|63.254.549
|% 0,57
|
|VKGYO
|2,04
|54.267.085
|% -0,49
|
|KRDMD
|10,92
|48.049.703
|% 2,34
|
|VKGYO
|2,04
|54.267.085
|% -0,49
|
|TSKB
|1,99
|19.126.635
|% 0,51
|
|DGNMO
|2,47
|18.905.909
|% 0,41
|
|BUCIM
|2,37
|14.308.744
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,63
|3.775.497
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8918
|16,8989
|% 0,43
|
|Euro
|17,5550
|17,5671
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,3829
|20,4851
|% 0,48
|
|Frank
|17,5046
|17,6100
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4805
|4,5030
|% 0,32
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,07
|
|Altın Gr.
|980
|980
|2,32
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.543
|6.639
|13,00
|
|Yarım
|3.202
|3.246
|6,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.622
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,62
|