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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2022 09:27
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada 2022 yılı ilk yarısında, toplam 5.459 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.
Bu satış adeti ışığında, 29 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi iş yapma anlayışımızla birleştirerek sektörde öncü ve lider konumumuzu, ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041400


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Altın Ons 1.809 1.809 1,07  
Altın Gr. 980 980 2,32  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.543 6.639 13,00  
Yarım 3.202 3.246 6,00  
Çeyrek 1.604 1.622 3,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,06 0,07  
Gümüş Gr. 10,86 10,88 0,07  
B. Petrol 113 113 -0,62  
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