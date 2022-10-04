***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYetkili satıcısı olduğumuz 5 markada 2022 yılı ilk dokuz ayında, toplam 6.412 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.Bu satış adeti ışığında, 29 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi iş yapma anlayışımızla birleştirerek sektörde öncü ve lider konumumuzu, ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067180BIST