***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 19:51
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili satıcısı olduğumuz 5 markada 2022 yılı ilk dokuz ayında, toplam 6.412 adet sıfır araç satışını Beyaz Filo olarak gerçekleştirdik.
Bu satış adeti ışığında, 29 yılı aşkın tecrübemizi, yenilikçi iş yapma anlayışımızla birleştirerek sektörde öncü ve lider konumumuzu, ileriki yıllarda da korumayı hedefliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067180
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0365
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3413
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.029,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 16,10
|Açılış
|: 1.029,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5868
|% 0,20
|
|Euro
|18,5426
|18,5765
|% 1,92
|
|Sterlin
|21,2267
|21,3331
|% 1,38
|
|Frank
|18,8725
|18,9862
|% 1,37
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|24,09
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,45
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.868
|6.966
|93,00
|
|Yarım
|3.346
|3.403
|46,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.702
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,02
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,59
|0,23
|
|B. Petrol
|91,96
|91,96
|3,10
|