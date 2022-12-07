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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.12.2022 20:09
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son günlerde, motorlu araçlardan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahında yapılan değişikliğe ve sıfır araç tedariğinde daha önce yaşanan sıkıntılara ilişkin olarak, yatırımcılardan yoğun olarak gelen sorular nedeniyle, kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır:
Kamuoyu tarafından bir süredir beklenen ve beklentilerin artması sebebiyle, sıfır araç satışlarının belirgin bir şekilde azalmasına sebep olan, motorlu araçlardan alınan ÖTV matrahının güncellenmesine ilişkin karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile 24 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlanmıştır. Sıfır araç satışlarında sipariş iptallerine dahi sebep olan söz konusu beklentilere cevap vermek amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanma tarihi erkene çekilen ÖTV matrah değişikliğinin ardından, birinci el araç satışları yılsonu beklentilerine paralel olarak artmaya başlamıştır. Uzun süredir çip krizi, enerji maliyetleri vb sebeplerle yaşanan araç tedarik sıkıntısının da önemli ölçüde aşıldığı, temsilcisi olduğumuz markalar ile yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.
Gerek bazı araçlara ilişkin ÖTV matrahlarının düşürülmesi, gerekse 2022 yılı içerisinde sıfır araç tedariğinde yaşanan sıkıntıların ortadan kalkmaya başlaması ile birlikte, 2022 yılı Aralık ayı satışlarının önceki yıllarda görülen normal seyrine döneceğini, önemli bir olumsuzluk yaşanmaz ise, satışı yapılan sıfır araç sayısı bakımından, 2022 yılının son çeyreğinin, 2021 yılı son çeyreğinden, 2022 yılının tamamının da 2021 yılının tamamından daha iyi geçeceğini beklemekteyiz.
Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085623


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