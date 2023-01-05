***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 20:19
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünyada ve ülkemizde yaşanan tedarik sıkıntıları ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, yüksek mesleki bilgi, etkin pazarlama çalışmaları ve geçmişe dayalı ilişki yönetimi ile koymuş olduğumuz satış hedeflerimizi, 07.12.2022 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtmiş olduğumuz üzere gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Yetkili Satıcısı olduğumuz 5 markada geçen yıl toplam sıfır araç satışımıza göre, satışlarımızı % 10,45 oranında artırarak, 2022 yılı son çeyrekte 2.814 adet (2021 yılı son çeyrek 1.533 adet), 2022 yılı toplamında ise 9.226 adet (2021 yılında 8.353 adet) sıfır araç satışı gerçekleştirdik. Bu yapılan satışlarla, artan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı içindeki payımızı, %1,18'e çıkardık. (2021 yılı %1,13)
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 6,22 oranında artarken, Beyaz Filo olarak sıfır araç satışlarımız %10,45 oranında (sektör ortalama büyüme oranının %68 daha fazlası) artmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094492
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,8095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0825
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7509
18:051.108,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -9,55
|Açılış
|: 1.108,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7600
|18,7715
|% 0,16
|
|Euro
|19,7802
|19,8058
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,3189
|22,4308
|% -0,95
|
|Frank
|19,9864
|20,1068
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9774
|5,0023
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-18,87
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.527
|7.603
|-23,00
|
|Yarım
|3.645
|3.717
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|-0,24
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|1,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
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