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***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.03.2023 19:32
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından 01.03.2023 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile kamuya duyurulan, halihazırda Türkiye'de Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış haklarının devri konusunda çerçeve sözleşme imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürkan GENÇLER, yaptığı değerlendirme ile Balıkesir'de 3 lü marka konseptinde Peugeot, Citroen ve Opel markalı araçların perakende satış ve servis işlemlerini, Türkiye çapında filo satışlarını ve Spoticar faaliyetlerini, firmamızın mevcut koşulları ile uzun süredir Türkiye sıralamasında ilk sırada icra etmeye aynen devam edeceği, bilgisini vermiştir.
Stellantis Grubunun, Türkiye operasyonlarını güçlendirmek ve iş hacmini geliştirmek için Koç Holding ve Tofaş ile anlaşmaya varmış olması, müşteri ve iş ortaklarının yararına tüm iş segmentlerinde ortaya çıkan değer ve potansiyeli artıracağını düşünüyoruz.
Stellantis'in 5 marka için yerli olarak üretilecek yeni orta hafif ticari araç "K0" modelini, 2025 yılı başından itibaren Tofaş'a tahsis edecek olması, gelecekte ticari araç gamımıza rekabetçi bir kazanım olarak görülmektedir.
Yeni iş yapısı, dünya çapında ticari faaliyetler, üretim ve Ar-Ge'de benzeri görülmemiş bir sinerji yaratırken, Türk tüketicisine de daha geniş ve verimli ürün ve hizmet sunmanın önünü açtığından, bizlerin de geleceğe daha güven ile bakmasını sağlamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120649


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