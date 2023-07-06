***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. Fortune Dergisi tarafından, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin şeçildiği ve yayımlandığı, 2022 yılı verileriyle hazırlanan Fortune 500 Türkiye 2023 Listesi'nde 394.sırada yer almıştır.Son 8 yılda, aralıksız Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alma başarısı gösteren şirketimiz, gelecek senelerde de başarılarını sürdürerek, daha yukarı sıraları hedeflemektedir.Kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166521BIST