***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDÖNÜŞÜMÜN RENGİ YEŞİLHer geçen yıl %100 Elektrikli araçların hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladığını görüyoruz. Dünyada satılan elektrikli araçların payı son 10 yılda 41 kat artarak % 8.3 e ulaşmış durumda. Ülkemizdeki bu oranın da çok yakın gelecek zamanda bu oranları yakalayıp geçeceğine inanıyoruz.Avrupa Birliği izlediği politikalar ile 2050 yılında Avrupa kıtasını Dünyanın ilk iklim nötr kıtasına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu politika doğrultusunda 2035 den itibaren diesel veya benzinli araç satışı olmayacak hedefini koymuş durumda.Elektrikli araçların diğer içten yanmalı fosil yakıtlı araçlara göre faydaları bize göre temelde ikiye ayrılıyor:–Bireysel Kullanıcının yakıt maliyetinin düşmesinin yanında,bakım sıklığının uzaması,sessiz bir kullanım sağlaması ve konfor sunmasıen önemli etkiler olarak dikkat çekmektedir.-Dünya ve toplum Atmosfere salınan karbonun azalması,temiz enerji kaynaklarının gelişmesi,ses ve duman kirliliğinin azalması ile Kentlerin daha temiz hale gelmesi önemli etkiler olarak topluma ve dünyaya çok önemli faydaları olacak.Bu gelişmeler ve hedefler ışığında Karbon emisyonu ve sera gazı salınımlarının hızlı bir şekilde artması ile oluşan, olumsuz küresel iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek için, biz de Beyaz Filo ailesi olarak üzerimize düşen katkıyı yapmak istedik.Ayrıca Stellantis grubunun 2022 yılı Mart ayında ortaya koyduğu, uzun vadeli stratejik planı olan "Dare Forward 2030" ile iklim değişikliğinin hafifletilmesinde endüstride öncü olmak, 2030 yılına kadar da yüzde 50'lik bir azalma sağlamak ve 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşmak istemektedir. (Kaynak: https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2022/march/dare-forward-2030-stellantis-blueprint-for-cutting-edge-freedom-of-mobility)Gerek "Avrupa Yeşil Mutabakatı", gerekse bağlı olunan Stellantis Grubu "Dare Forward 2030" planı çerçevesinde, dekarbonizasyonda öncü bir rol üstlenerek,Beyaz Filo Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları yetkili satıcı ve servisi olarak, ayrıca Spoticar noktası Balıkesir'de Stellantis Şebeke Geliştirme Ekibi ile birlikte projelendirdiği 3 lü marka konseptinde sıfırdan inşa ettiği 2021 yılı 3.çeyreğinde faaliyete geçen, Güneş Enerjisi ile enerji ihtiyacının tamamını karşılayan ve karbon ayak izi olmayan plazası, çevre ve doğaya verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak planlanmış ve örnek bir tesis olarak hayata geçirilmiştir.Şirketimiz Balıkesir Plazası, 25 Temmuz 2022 tarihi itibariyle kurumsal karbon ayak izinin hesaplanarak, karbon dengeleme mekanizmasıyla nötrlenme işleminin tamamlandığını gösteren, ISO 14064-1:2018 standardına göre düzenlenmiş, "Karbon Nötr Sertifikası"na sahip olmuştu. Bu sertifikalar, karbon ayaz izinin sürdürülebilirlik ve tekrarlanabilirliğinin takip edilmesi amacı ile 1 yıl süre ile verilmektedir. Beyaz Filo'da 1.yılını tamamlamış ve 2. yılına aynı şekilde, ekte sunulan "Karbon Nötr Sertifikası" ile 21.07.2023 tarihi itibariyle yeniden kendisini sertifikalandırma başarısını göstermiştir. Bu konuda halen Türkiye'de ilk ve tek olma konumunu sürdürmektedir.Sektörümüzün, sürdürülebilir bir gelecek için düşük emisyonlu araçlar ile girdiği dönüşümün farkındalığıyla, bu dönüşüme pozitif bir etki sağlamak amacıyla, düşük emisyonlu araçların satış ve servis hizmetlerini verdiğimiz plazalarımızda, iş yapış şekillerimizi bu farkındalığı göstermek ve daha da ileri taşımak adına, sahip olunması oldukça zor olan bu sertifikanın sorumluluğu ile birlikte, ekolojik dengeye verdiğimiz değerin ve dönüşümlerin gerekliliklerini sürdürmeye devam edeceğiz.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174289BIST