***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.07.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz, DS Automobiles (DS) markasının filo satış ve teslimat hizmetlerine başlanması ile birlikte, DS marka premium segment standartlarına ve şirketimiz müşteri memnuniyetini önde tutan yenilikçi vizyonuna uygun, DS müşterisine özel benzersiz ve özel bir deneyim sunan teslimat noktası, Vadi İstanbul AVM'de hizmete açılmıştır.Premium segment DS Automobiles, yenilikçi ürünleriyle Türkiye pazarına verdiği önem, pazarda her geçen gün artan payı ile birlikte, Beyaz Filo'nun geçmişten gelen tecrübesi, otomobil pazarındaki deneyimi, yüksek müşteri memnuniyeti, yenilikçi yaklaşımları ve güçlü satış metodları ile birleşerek, DS markalı araçların filo satış gelişimine katkı yapacağı öngörülmektedir.Bünyesine kattığı yeni markalarla birlikte gücüne güç katan şirketimiz deneyimi, güçlü sermaye ve organizasyon yapısıyla ile birlikte, sektörde öncü ve lider konumunu sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199232BIST